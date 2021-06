Sorg beruhigt Ersatzspieler: "Der Tag wird kommen..."

Heißer Konkurenzkampf um die Startplätze in der DFB-Elf © AFP/SID/INA FASSBENDER

Assistenztrainer Marcus Sorg hat an die Ersatzspieler in der deutschen Nationalmannschaft appelliert, sich trotz ihrer Jokerrolle positiv einzubringen

Assistenztrainer Marcus Sorg hat an die Ersatzspieler in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft appelliert, sich trotz ihrer Jokerrolle positiv einzubringen. "Guter Teamgeist zeichnet sich dadurch aus, dass alle Vollgas geben", betonte der wichtigste Helfer von Bundestrainer Joachim Löw.

"Der Tag wird kommen, wo sie ihre Chance bekommen. Am Ende reicht vielleicht eine einzige Aktion, wo sie den Ball von der Torlinie kratzen oder ihn reinmachen, um den Erfolg der Mannschaft sicherzustellen. Dafür lohnt es sich zu arbeiten", betonte Sorg und ergänzte: "Ich bin mir fast sicher, dass wir nicht das ganze Turnier mit demselben System oder derselben Aufstellung werden spielen können."

Außerdem trat Sorg der Wahrnehmung entgegen, die Startformation sei für den EM-Auftakt gegen Frankreich am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) schon klar. "Das würde ich nicht unterschreiben", sagte er.

Timo Werner bestätigte den Eindruck von den Ergänzungsspielern als Teamplayern. "Das ist kein Wunschkonzert hier", sagte der Stürmer, der sich selbst aktuell "hinten dran" sieht, "aber das ist nicht schlimm. Ich bin keiner, der mit verschränkten Armen auf der Tribüne setzt und schmollt." Gerade in der Offensive habe die DFB-Auswahl "ein brutales Überangebot an Spielern, die alle super spielen". Jeder einzelne werde gebraucht und müsse sich "in den Dienst des Teams stellen".