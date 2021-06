Anzeige

EM 2021 heute: England - Kroatien, Niederlande starten in das Turnier Wie startet England in die EM?

Jadon Sancho (r.) und Co. greifen bei der EM an © Imago

SID

Die Engländer wollen bei der EM 2021 beweisen, dass sie zu Großem befähigt sind. Gleich im ersten Spiel wartet ein harter Gegner, auch die Niederlande starten.

Tag drei bei der Europameisterschaft 2021 - und am Sonntag starten gleich mehrere Topteams ins Turnier!

Der EM-Sonntag im Überblick:

England - Kroatien um 15 Uhr im LIVETICKER

Österreich - Nordmazedonien um 18 Uhr im LIVETICKER

Niederlande - Ukraine um 21 Uhr im LIVETICKER

England startet mit Kracher in Euro 2021

Die öffentliche Debatte um Rassismus ist ausgeblendet, jetzt will England auf dem Platz zeigen, dass es zu den großen Titelanwärtern zählt. Vizeweltmeister Kroatien ist allerdings ein schwieriger Auftaktgegner. ( Alle News & Infos zur EM 2021)

"Wir müssen zeigen, dass dieses Team das Zeug hat, das es braucht, um zu gewinnen", sagte Southgate, dessen Ensemble der Hochtalentierten als Mitfavorit auf den Titel gilt: "Einige unserer jungen Spieler haben bereits Erfahrung in großen Spielen. Bei Turnieren geht es darum, zum richtigen Zeitpunkt in Form zu sein - jetzt müssen wir alles investieren, damit uns das gelingt."

Der Auftaktgegner dieser EM aber hat es in sich. Am Sonntag geht es im Fußball-Tempel Wembley gegen Kroatien - und auch mit dem Vizeweltmeister verknüpfen die Engländer eine düstere Erinnerung. 2018 war im WM-Halbfinale Endstation, weil Mario Mandzukic in der Verlängerung entscheidend traf.

Englands Hochkaräter: Kane, Foden, Sancho ...

Nun soll es besser laufen, und gerade in der Offensive hat Southgate ein Überangebot von Topspielern: Kapitän und Torjäger Harry Kane ist gesetzt - doch dann sind da noch Phil Foden, Mason Mount, Jadon Sancho, Raheem Sterling, Jake Grealish und Marcus Rashford. Die Aufgabe wird sein, die richtige Balance zu finden, betonte Southgate. ( Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

Kroatien dagegen fühlt sich in der Rolle des Underdogs wohl. Das Team um Superstar Luka Modric von Real Madrid kann ohne großen Druck in die Partie gehen. "Die Engländer sind jung, gut, schnell und aggressiv. Sie spielen zu Hause, die Fans erwarten eine Menge", sagte Mateo Kovacic vom Champions-League-Sieger FC Chelsea: "Aber wir sind gut vorbereitet und bereit. Ich habe meinen Chelsea-Teamkollegen viel Glück gewünscht - am Sonntag aber sind wir für 90 Minuten Gegner. Und nur das zählt."

So können Sie England - Kroatien live im TV & Stream verfolgen

TV: ARD

Stream: ARD/MagentaTV

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Österreich bekommt es mit Nordmazedonien zu tun

Österreich will bei der dritten EM-Teilnahme endlich den ersten Sieg. Doch Neuling Nordmazedonien hofft nach dem 2:1 gegen Deutschland in der WM-Quali auf das nächste Wunder. ( Tabelle & Gruppen der EM 2021)

Österreichs Superstar David Alaba hat einen klaren Plan. "Wir wollen das gesamte Land mitziehen", sagte der langjährige Star von Bayern München vor dem EM-Auftakt der Österreicher gegen Nordmazedonien am Sonntag. Und er betonte: "Wir wollen die Fans glücklich machen. Die Vorfreude ist riesig, wir können es nimma erwarten."

Für Führungsspieler Alaba, der ab kommender Saison sein Geld bei Real Madrid verdienen wird, gehört die ÖFB-Elf sogar zu den Überraschungskandidaten. "Wir sind zu vielem fähig. Das Potenzial ist riesig. Wir haben Einzelspieler, die Spiele entscheiden können", sagte der 28-jährige Wiener selbstbewusst.

Als erster Stolperstein in der Gruppe C auf dem Weg ins Achtelfinale wartet EM-Neuling Nordmazedonien. Während die Österreicher, die ihr Basecamp in Seefeld/Tirol aufgeschlagen haben, am Samstagmittag in Bukarest landeten, verweilen die Nordmazedonier das ganze Turnier in der Hauptstadt Rumäniens. ( Die Statistiken der EM 2021)

Die Nummer 62 der Weltrangliste hofft nach dem sensationellen 2:1 in der WM-Qualifikation in Deutschland auf die nächste Überraschung. "Das Glück ist mit den Mutigen, im Fußball passieren manchmal Wunder", sagte Volksheld Goran Pandev.

So können Sie Österreich - Nordmazedonien live im TV & Stream verfolgen

TV: ARD

Stream: ARD, MagentaTV

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

"Ohne Holland ..." - diesmal ist Oranje dabei

Das Warten hat ein Ende. Am Sonntag gegen die Ukraine kehren die Niederlande nach sieben Jahren zurück auf die Bühne bei einem Großereignis.

Wenn die Niederlande am Sonntag gegen die Ukraine nach 2528 Tagen auf die ganz große Fußballbühne zurückkehren, sehnen einige der Altvorderen förmlich einen Fehlstart herbei. ( Alle Teams der EM 2021)

Denn soviel steht fest für Wesley Sneijder und Wim Kieft: Mit dem von de Boer bevorzugten System kann das nichts werden mit einer erfolgreichen EM. Kieft, Europameister von 1988, rechnete in seiner Kolumne im Telegraaf vor, dass man in der Gruppe gegen die Außenseiter Ukraine, Österreich und Neuling Nordmazedonien offensiver spielen müsse, als es der 112-malige Nationalspieler de Boer auf dem Papier vorhat.

Ein Fragezeichen steht hinter der defensiven Stabilität. Der weltweit gefürchtete Abwehrkoloss Virgil van Dijk, Europas Fußballer des Jahres 2019, verpasst das Turnier wegen einer Knieverletzung. Matthijs de Ligt von Juventus Turin klagte in der Vorbereitung über Leistenprobleme. De Jong schob das beiseite. "Unsere Mission ist es, Europameister zu werden. Wir können den Sonntag kaum erwarten und sind bereit."

So können Sie Niederlande - Ukraine live im TV & Stream verfolgen