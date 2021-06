FC Bayern: Julian Nagelsmann sucht Spieler auf Rechts für Dreierkette

Nagelsmann will Dreierkette etablieren

Gehen Tolisso oder Coman?

Verlässt Tolisso die Bayern, würde sich Nagelsmann über einen neuen "Box-to-Box"-Sechser freuen. Ein Spielertyp also, der Leon Goretzka ähnelt: stark in der Defensive und mit viel Zug in den gegnerischen Strafraum.