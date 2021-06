Djokovic - Tsitsipas LIVE: French Open Finale im TV, Stream, Ticker

Novak Djokovic hat Rafael Nadal in einem epischen Duell schon im Halbfinale der French Open ausgeschaltet. Nun wartet noch eine letzte Hürde im Finale.

Djokovic hatte im Halbfinale das Unmögliche möglich gemacht, er hatte Topfavorit Rafael Nadal in dessen Pariser Reich gestürzt.

"Es war definitiv mein bestes Match, das ich jemals in Paris gespielt habe, und eines der besten drei meiner gesamten Karriere", sagte Djokovic: "Es war eine dieser Nächte, die man nicht vergisst. Gegen ihn hier zu gewinnen ist, als ob man den Mount Everest besteigt."

Djokovic triumphiert - auch im Finale gegen Tsitsipas?

Der prestigereiche Triumph über den spanischen Dauerrivalen brachte ihm in einem atemberaubenden Match fast nebenbei auch noch das Ticket fürs Finale gegen Stefanos Tsitsipas am Sonntag ein. Der Grieche hatte die deutsche Nummer eins Alexander Zverev in fünf Sätzen ausgeschaltet.