Sexismusvorwurf: Australischer Schwimmerverband richtet Gremium ein

Der australische Schwimmverband wird die von der olympischen Medaillengewinnerin Maddie Groves erhobenen Sexismusvorwürfe durch ein unabhängiges Gremium untersuchen lassen. Die 26-Jährige hatte in einem Statement ihre Teilnahme an den am Samstag startenden Olympia-Ausscheidungen in Adelaide abgesagt und bei Instagram gefordert: "Lasst dies allen frauenfeindlichen Perversen im Sport und ihren Speichelleckern eine Lehre sein."