EM 2021: Wales - Schweiz 1:1, Embolo und Moore treffen

Schweizer starten mit Bundesliga-Quintett

Die Schweizer Mannschaft, die nicht wenige als die beste in der Geschichte der Alpenrepublik sehen, entwickelte vor 30.000 Zuschauern im Nationalstadion von Baku zu selten Gefahr in der Offensive - und steht am Mittwoch gegen Italien in Rom im Kampf um das Achtelfinal-Ticket bereits unter Druck. (Tabelle & Gruppen der EM 2021 )