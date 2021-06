Serie A: José Mourinho scherzt über Wechsel von Cristiano Ronaldo

José Mourinho verspürt wenig Lust, in der nächsten Saison mit seinem Team gegen Cristiano Ronaldo zu spielen. Der Starstürmer sei auch im Alter noch gierig.

"The Special One" stand von 2010 bis 2013 bei Real Madrid an der Seitenlinie, gewann mit den Königlichen unter anderem den La-Liga-Titel und die Copa del Rey – auch dank der Tore seines Landsmannes.