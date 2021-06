Pohjanpalo vergleicht finnisches Nationalteam mit Union Berlin

Sowohl der "Zusammenhalt" als auch die "Spielphilosophie" bei Suomi erinnere ihn sehr an Union. In der Qualität der Einzelspieler reiche das aktuelle Team zwar bei Weitem nicht an die vermeintlich "goldene Generation" um Jari Litmanen und Sami Hyypiä heran, "aber dafür funktionieren wir als Mannschaft hervorragend", erklärte Pohjanpalo.