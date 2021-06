EM 2021: Kuriose Fehlentscheidung bei Italien - Türkei - Meier bezieht Stellung

Zur großen Verwunderung der Squadra Azzurra pfiff Makkelie die Szene ab und gab Freistoß für die Türkei, weil der sich in unmittelbarer Nähe befindende Linienrichter die Fahne hob: Eine Abseitsposition soll vorgelegen haben. ( NEWS: Alles zur EM )

Meier: Das sollte nicht passieren

Ex-Star-Schiri Urs Meier erklärt die Fehlentscheidung gegenüber SPORT1 so: "Das sollte nicht passieren, aber so eine Situation kommt so selten vor und wenn es dann passiert, ist man nicht bereit."