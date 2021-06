Herbert Hainer über Fan-Rückkehr

Auf die Frage, was ihm eine volle Allianz Arena bedeuten würde, sagte der Präsident des deutschen Serienmeisters im vereinseigenen Magazin 51: "Wenn man es auf den Punkt bringen will: Es bedeutet schlichtweg alles. Erst durch die Fans wird Sport zum Spektakel, sie entfachen und multiplizieren die Emotionen, die ein Stadionerlebnis so einzigartig machen."