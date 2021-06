Marcel Koller über Chancen der Schweiz vor EM-Start gegen Wales

Für das Team von Nationaltrainer Vladimir Petković, der seit Juli 2014 im Amt ist, wird es wichtig sein, gut in das Turnier rein zu kommen. Ein Sieg gegen die Waliser wäre schon deshalb wichtig, weil mit Italien und der Türkei starke Konkurrenz in der Gruppe vertreten ist.

"Mentaliät ist eine ganz andere geworden"

Koller: "Kader hat viel Erfahrung"

Wettkampf-Glück und keine Verletzungen

Vom Personal her müsse man sich wie so oft in der Vergangenheit nicht vor den großen Nationen verstecken, findet Koller. "Auf gar keinen Fall", stellt er klar. "Aber das muss dann auch auf dem Platz gezeigt werden. Du brauchst zu einem guten Kader auch dieses Wettkampf-Glück und musst möglichst verletzungsfrei durch so ein Turnier kommen."