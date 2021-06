Löw will erfolgreiche EM für Fans: "Wir werden für unsere Nation alles abrufen"

Der scheidende Bundestrainer Joachim Löw will seine Abschiedsmission auch für die Fans erfolgreich beenden - und wählt im Vorfeld markige Worte.

"Wir sind uns der Bedeutung bewusst, dass wir für unsere Nation alles abrufen werden, was in unserer Macht steht", sagte Joachim Löw im Interview mit der ARD-Sportschau. Seine Spieler würden "das Trikot mit Stolz tragen", versicherte Löw: "Wir werden alles raushauen, was wir brauchen, um gut zu sein."