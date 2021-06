French Open, Djokovic vs. Nadal: Redaktionen von Sharapova, Doncic, Jokic, Cher

Das French-Open-Halbfinale zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal zieht alle in seinen Bann. Neben Tennisprofis fiebern Sport-Superstars und Musik-Ikonen mit.

Was war das für ein sensationelles Match zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal!

Ex-Tennisstar Maria Sharapova: "In Ehrfurcht vor dem, was wir in den letzten vier Stunden erlebt haben. Novak Djokovic und Rafael Nadal - für immer Champions!!