Vor Copa-Start: Venezuelas Kapitän Rincon in Isolation

Die umstrittene Copa América sorgt vor dem Turnierstart am Sonntag weiter für Negativschlagzeilen. Wie der venezolanische Verband mitteilte, begab sich Kapitän Tomas Rincon vor dem Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Brasilien in Isolation. Ob der frühere Hamburger Bundesligaprofi positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ließ der Verband offen.

"Rincon fühlte sich körperlich unwohl und hatte vor der Reise nach Brasilien einen viralen Schub. Die medizinische Abteilung und der technische Stab haben sich darauf geeinigt, den Spieler in Caracas in präventiver Isolation zu halten, bis er Fortschritte macht", teilte La Vinotinto mit. Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP wird der 33-Jährige, der mittlerweile beim FC Turin in Italien spielt, für den Vergleich mit dem Rekordweltmeister (Sonntag, 23.00 Uhr) nicht zur Verfügung stehen.