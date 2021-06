Anzeige

AEW Dynamite: Legendensohn Brock Anderson feiert Debüt Legendensohn debütiert bei AEW

Cody Rhodes führte Brock Anderson bei AEW ein © All Elite Wrestling

M. Hoffmann

Brock Anderson, Sohn von Ric Flairs Weggefährten Arn Anderson, feiert kommende Woche sein Debüt bei AEW. Eine Attacke auf den Vater heizt die Premiere ab.

Bei WWE ist Ric Flairs Tochter Charlotte erfolgreich in die Fußstapfen ihres Vaters getreten. Startet der Sohn seines treuesten Weggefährten nun bei Konkurrent All Elite Wrestling durch?

In der aktuellen, wegen der NBA-Playoffs auf Freitag verschobenen Ausgabe der TV-Show Dynamite hat AEW Brock Anderson eingeführt, den jüngeren der beiden Söhne von Arn Anderson, dem einstigen "Enforcer" Flairs in dessen Gruppierung "The Four Horsemen" - der als Producer und enger Vertrauter von John Cena auch eine wichtige Rolle in der WWE-Karriere des Superstars spielte.

Der 23-Jährige wird kommende Woche sein Ringdebüt feiern. Er tut sich zusammen mit Cody Rhodes, als dessen "Coach" Papa Arn seit längerem auftritt - und der selbst der Sohn des legendären, 2015 verstorbenen Flair-Rivalen Dusty Rhodes ist - und trifft auf QT Marshall und Aaron Solow (Four Horsemen: Die traurigen Schicksale von Ric Flairs Weggefährten).

Marshall, Anführer der Gruppierung "The Factory" und Trainer zahlreicher AEW-Hoffnungen, gab Brock bei Dynamite auch gleich einen Grund mehr, Prügel auszuteilen.

Brock Anderson wütet nach Attacke auf Vater Arn

Der Rivale von Rhodes unterbrach den Auftritt von Cody und den Andersons, als er Anstoß daran nahm, dass Cody seine Niederlage in einem Tag Team Match vergangene Woche als das Werk von Marshalls Schützling Anthony Ogogo bezeichnete.

Marshall betonte, dass er selbst Rhodes gepinnt hatte (nach einem K.o.-Hieb des Ex-Boxers Ogogo) und meinte, dass er noch nicht fertig mit Rhodes sei: Er forderte ihn zu einem "South Beach Strap Match" bei der Dynamite-Ausgabe am 7. Juli heraus, ein Match also, bei dem Gürtelhiebe legal sind.

Rhodes antwortete, dass Marshall sein Strap-Match gleich haben könnte, nahm seinen Gürtel ab und wollte losprügeln. Marshall flüchtete - nur um in einem günstigen Moment zurückzukommen und selbst mit seinem Gürtel zuzuschlagen. Der Schlag traf Arn Anderson, worauf Brock die Fassung verlor und von einer Reihe von Ringrichtern zurückgehalten werden musste, um das Chaos einzudämmen.

Dass Brock Anderson, der eigentlich Brock Lunde heißt, bei AEW auf eine Wrestling-Karriere hinarbeitet, wurde zu Beginn des Jahres bekannt. An der High School hatte Lunde Football auf der Position des Linebackers gespielt.

Inner Circle zerstört die Limousine von The Pinnacle

Auch eine weitere Story, bei der das Erbe der Horsemen eine Rolle spielt, wurde vorangetrieben: Die von Arns früherem Partner Tully Blanchard gemanagete Gruppierung The Pinnacle wandte sich im Ring drohend an Chris Jerichos Inner Circle und gelobte Rache für das verlorene Stadium Stampede Match bei Double or Nothing.

Anführer MJF (Maxwell Jacob Friedman) beschloss den Redebeitrag und beantwortete Jerichos Herausforderung zu einem Einzelmatch - mit einem Nein. Er hätte Jericho schon zweimal besiegt und nichts mehr zu beweisen. Zudem warnte er Jerichos Gefährten Sammy Guevara, dass er seinen Mund nicht zu weit aufreißen sollte.

Jericho und Co. lachten auch diesmal zuletzt, sie meldeten sich von außerhalb der Arena und zerstörten dort die Limousine von The Pinnacle. Guevara provozierte MJF am Ende weiter - ein Einzelmatch der beiden als nächstes Kapitel der Fehde deutet sich an.

