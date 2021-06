NBA-Playoffs: Denver Nuggets um Jokic nach Pleite gegen Phoenix Suns vor Aus

In den NBA-Playoffs unterliegen die Denver Nuggets den Suns erneut. Jokic beeindruckt sogar den Gegner. Unterdessen geht Philadelphia gegen Atlanta in Führung.

Das Team des serbischen Star-Centers, der am Mittwoch erstmals zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt worden war , verlor gegen die Phoenix Suns 102:116 und liegt in der Best-of-seven-Serie mit 0:3 zurück. (Alles zur NBA)

MVP Jokic wehrt sich vergeblich

Jokic ist der erst dritte Spieler nach den Legenden Wilt Chamberlain (1967) und Kareem Abdul-Jabbar (1970), der in einem Playoff-Spiel der NBA die Marke von 30 Punkten, 20 Rebounds und zehn Rebounds knackte.

Philadelphia geht gegen Hawks in Führung

Unterdessen gingen die Philadelphia 76ers in ihrer Viertelfinalserie gegen die Atlanta Hawks durch den 127:111-Erfolg in der Olympiastadt von 1996 mit 2:1 in Führung.