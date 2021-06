EM 2021, Nationalmannschaft: Frings über Kimmichs Rolle: "Wie mutig ist Löw?"

Die Diskussion um die Position von Joshua Kimmich spaltet Fans und Experten kurz vor dem Start in die EM. Ex-Nationalspieler Frings sieht auf beiden Positionen Vorteile.

"Ich kann mir gut vorstellen, dass Kimmich im Verlauf des Turniers auf beiden Positionen zum Einsatz kommen wird, und dass es immer vom Gegner abhängig sein wird, wo Jogi Löw ihn spielen lässt", schrieb Frings in seiner Kolumne bei Sky Sport .

Kimmich fühlt sich zwar als zentraler defensiver Mittelfeldspieler in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am wohlsten, kann allerdings auch über die rechte Außenbahn Akzente setzen. "Auf der einen Seite brauchst du einen Verteidiger, der permanent anschiebt, auf der anderen Seite brauchst du aber einen zweikampfstarken Spieler im Mittelfeld", so Frings.