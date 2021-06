Niederlande: Sneijder gegen Weghorst in der Startelf

Der frühere niederländische Fußball-Star Wesley Sneijder will Wout Weghorst vom Bundesligisten VfL Wolfsburg nicht in der EM-Startelf sehen.

Der frühere niederländische Fußball-Star Wesley Sneijder will Wout Weghorst vom Bundesligisten VfL Wolfsburg nicht in der EM-Startelf sehen. In einem Livestream der Zeitschrift Voetbal International sprach sich Sneijder ganz klar für das Supertalent Donyell Malen (22/PSV Eindhoven) im Sturm aus.