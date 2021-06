EM: Eröffnungsfeier vor Türkei vs. Italien - Auto bringt Ball, Andrea Bocelli und U2

Es folgte ein buntes Feuerwerk auf dem Stadiondach, ehe DJ Martin Garrix und die U2-Legenden Bono sowie The Edge den EM-Song "We are the people" präsentierten. Der Frontman der irischen Rockgruppe wurde dabei jedoch allein als Hologramm eingespielt, versprüht dabei ein Disco-Feeling längst vergangener Zeiten.