Hochsprung-Legende Patrik Sjöberg fast an Infektion gestorben

Patrik Sjöberg war einen Monat auf der Intensivstation

Einen ganzen Monat musste er in der Folge auf der Intensivstation verbringen. Nach der Entlassung kam es zu einer erneuten Entzündung und Sjöberg musste wieder zurück in die Klinik. Dieses Mal war der untere Rückenbereich betroffen.

"An manchen Tagen fühle ich mich einigermaßen in Ordnung, an anderen ist es der pure Kampf", gab Sjöberg einen Einblick in sein Seelenleben, fügte aber auch hinzu: "Ich bin dankbar, aufstehen zu können."