Italien ohne Verratti - Türkei mit Karaman

Wie erwartet ohne den angeschlagenen Marco Verratti geht der viermalige Fußball-Weltmeister Italien in das EM-Eröffnungsspiel gegen die Türkei. Nationaltrainer Roberto Mancini verzichtete in seiner Startelf auf Überraschungen, in der Innenverteidigung kommen somit die Routiniers Giorgio Chiellini (36) und Leonardo Bonucci (34) zum Einsatz.