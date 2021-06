NBA: Pascal Siakam von den Toronto Raptors verpasst wohl Saisonstart

Wie die Franchise aus Toronto am Freitag bekanntgab, wurde Pascal Siakam vergangene Woche an der Schulter operiert und fällt voraussichtlich fünf Monate aus. ( Alles zur NBA )

Diagnostiziert wurde bei Siakam ein Riss des Labrums in der Schulter. Dabei handelt es sich um einen Knorpelring, der die Schulterpfanne umgibt. Die Bänder, die die Schulterkugel in der Pfanne halten, setzen an diesem Labrum an.