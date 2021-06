Joshua Kimmich: Löw kündigt Entscheidung über EM-Position beim Bayern-Star an

Bundestrainer Joachim Löw kündigt schon für womöglich Sonntag eine Entscheidung an, in welche Rolle er Bayern-Star Joshua Kimmich bei der EM sieht.

War das schon so ein bisschen der Fingerzeig, was einen dauerhaften Rollenwechsel von Joshua Kimmich bei der der deutschen Fußball-Nationalmannschaft betrifft? ( SERVICE: Der Spielplan der EM )

Danach indes fügte Löw an: "Was Kimmich betrifft: Da werden wir Sonntag oder Montag entscheiden. Ich werde mit ihm noch ein Gespräch führen. Im Moment ist es so, dass in der Defensive eigentlich alle irgendwie einsatzfähig sind. Klostermann hat gestern und heute auch wieder trainiert - und da werde ich mit dem Jo (Kimmich, Anm. d. Red.). Der Jo spielt sowieso da, wo es das Beste für die Mannschaft ist."