Basketballer kämpfen mit NBA-Star Schröder um Olympia - Kleber fehlt

Mit NBA-Star Dennis Schröder startet die Basketball-Nationalmannschaft in die Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation (29. Juni bis 4. Juli). Dagegen sagte Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks ab. "Nach der Bubble und einer langen Saison mit mehreren kleinen Blessuren und meinen Achillessehnen-Problemen in den letzten sechs Wochen brauche ich Zeit für mentale, aber vor allem für körperliche Erholung", sagte der Würzburger.

Bundestrainer Henrik Rödl nominierte am Freitag sein 16-köpfiges Aufgebot für den Supercup in Hamburg (18. bis 20. Juni) sowie die Generalprobe gegen Senegal in Heidelberg (24. Juni). Die Nationalmannschaft spielt in Split/Kroatien um das Ticket für die Sommerspiele. Nur der Gewinner des Turniers qualifiziert sich.