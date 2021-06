Pukki bereit für Startelfeinsatz gegen Dänemark

Der Mittelstürmer hatte sich am 1. Mai in Diensten seines Vereins Norwich City einen Bänderriss zugezogen. Zum Auftaktspiel am Samstag (18 Uhr/ZDF und MagentaTV) werden mehrere Tausend finnische Fans in Kopenhagen erwartet, die erstmalige EM-Qualifikation hat in der Eishockey-Nation für einen kleinen Fußball-Hype gesorgt.