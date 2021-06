Dennis Schröder: Lakers-Star für Olympia-Qualifikation im Kader - Kleber fehlt

Mit Dennis Schröder geht die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in die Olympia-Qualifikation (29. Juni bis 4. Juli).Der NBA-Prof zählt zu den nominierten Spielern des Kaders, den der Deutsche Basketball-Bund (DBB) am Freitagnachmittag bekanntgab.

Spielmacher Schröder hatte nach dem überraschenden Aus in der ersten Runde der Playoffs mit den Los Angeles Lakers grundsätzlich seine Bereitschaft signalisiert ("würde das safe gerne machen"). Bis zuletzt waren aber noch Dinge zu klären, ohne dass Bundestrainer Henrik Rödl dazu am Donnerstag Details nannte.

"Nach der Bubble und einer langen Saison mit mehreren kleinen Blessuren und meinen Achillessehnen-Problemen in den letzten sechs Wochen, brauche ich Zeit für mentale, aber vor allem für körperliche Erholung", so Kleber.

Theis wiederum begründete sein Fehlen so: "Es war keine leichte Entscheidung für mich, weil ich immer gerne für Deutschland spiele. Mit der Free Agency im August und der ungewissen Zukunft ist das Timing der Nationalmannschaftsmaßnahmen in diesem Jahr sehr unglücklich. Natürlich werde ich aber die Spiele live verfolgen und als Fan mitfiebern!"

Nach dem Vierländerturnier steht die Generalprobe gegen Senegal in Heidelberg (24. Juni) an. Die Nationalmannschaft spielt in Split/Kroatien um das Ticket für die Sommerspiele in Tokio. Nur der Gewinner qualifiziert sich.