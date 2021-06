EM 2021, Eröffnungsspiel: Türkei - Italien 0:3 - Auch Immobile trifft

Die Squadra Azzurra bezwang vor 16.000 begeisterten Tifosi im Stadio Olimpico in Rom die Türkei mit 3:0 (0:0) und befeuerte die Hoffnungen auf den ersten EM-Titel seit 1968. Das Team von Roberto Mancini biss sich aber lange Zeit an der kompakten Defensive der Türken die Zähne aus. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Historisches Eigentor bringt Italien gegen Türkei auf Kurs

Der Ex-Dortmunder Ciro Immobile (66.) erhöhte per Abstauber. Lorenzo Insigne (79.) nutzte in der Schlussphase einen krassen Fehlpass von Keeper Ugurcan Cakir. Im 39. EM-Spiel schoss Italien damit gegen völlig überforderte Türken erstmals mehr als zwei Tore. ( Tabelle & Gruppen der EM 2021 )

Immobile schwärmt: "Adrenalin pur"

"Wir haben für unsere Fans gewonnen, das war wirklich ein tolles Spiel. Wir sind wirklich glücklich, dass wir so gut angefangen haben", sagte Immobile in der ARD. "Es war in der Tat schwer, weil sie gut verteidigt haben. Sie haben uns keinen Raum gelassen. In der zweiten Halbzeit sind wir besser reingekommen. Wenn man hier in diesem Stadion spielt, ist das wirklich Adrenalin pur."