Ceferin: EM-Teams müssen sich "an besondere Situation anpassen"

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat kurz vor dem Eröffnungsspiel noch einmal auf die "besondere Situation" der paneuropäischen Fußball-EM hingewiesen. "Das wird keine gewöhnliche EM, denn sie findet in elf Ländern statt. Und obendrein gibt es eine Pandemie, die das Reisen noch schwieriger macht. Jedes Team muss sich an eine besondere Situation anpassen, um diese EM zu Ende zu bringen", sagte der Slowene am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.