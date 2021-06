Spielberg: Porsche Carrera Cup live im TV & Stream bei SPORT1

Der Porsche Carrera Cup läuft am Samstag live bei SPORT1 © imago images/PanoramiC

Der Porsche Carrera Cup macht gastiert bei der dritten Saisonstart in Österreich. SPORT1 begleitet die Renn-Action live im TV und im Stream.

Live auf SPORT1 : Spannung an der Spitze beim Porsche Carrera Cup Deutschland!

Zur dritten Saisonstation gastiert der Porsche Carrera Cup Deutschland gemeinsam mit dem ADAC GT Masters an diesem Wochenende auf dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg.

Spannung verspricht das Duell um die Spitzenposition in der Gesamtwertung: Noch liegt Titelverteidiger Larry ten Voorde in Front, doch der Niederländer hat zuletzt einiges an Vorsprung eingebüßt.