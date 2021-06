Fußballtrainer-Podcast "Leadertalk" von Mounir Zitouni mit Alexander Blessin

Alexander Blessin coachte den KV Ostende zum Überraschungsteam in Belgien. Im Podcast "Leadertalk“ spricht Blessin mit Autor Mounir Zitouni über den Erfolg und seine Methoden.

Nur knapp scheiterte der vermeintliche Abstiegskandidat an der Qualifikation für Europa. Der Ex-Stuttgarter wurde deshalb von Spielern und Trainern zum "Trainer des Jahres" in Belgien gewählt.

Welche Maßnahmen in Belgien erfolgsfördernd waren, wieso Ralf Rangnick mitentscheidend war, dass der ehemalige Stürmer den Trainerjob ausübt und weshalb er in Belgien mit dem Team gerne Tiervideos anschaute, das erzählt Alexander Blessin im Podcast "Leadertalk" Mounir Zitouni, Business-Coach und Autor. (SERVICE: Die volle Ladung Sport aufs Ohr mit der Podcast-Familie von SPORT1 )

Blessin überraschend "Trainer des Jahres"

"Generell war ich brutal stolz auf die Auszeichnung. Ich habe nie damit gerechnet. In einem Atemzug mit Trainern wie Clement ( Anm. d. Red.: Philippe Clement, Trainer aktuell vom FC Brügge ) und Kompany ( Anm. d. Red.: Trainer vom RSC Anderlecht ) genannt zu werden. Klar habe ich auch ein Ego", bekennt Blessin, der sich besonders von der Laudatio von Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez beeindruckt zeigte.

2020 hatte Blessin auch Angebote aus der deutschen 2. und 3. Liga. "Das Bauchgefühl, was ich mit diesem Verein hatte, war alles entscheidend. Das Konzept hat mich überzeugt. Es gab nicht die besten Vorzeichen", so Blessin. Denn: "Wir wussten nicht, ob die Spieler, die da sind, zu der Art und Weise passen, wie wir Fußballspielen wollen."

Rangnick lockte Blessin nach Leipzig

Blessin wurde 2012 von Ralf Rangnick als Jugendtrainer nach Leipzig gelotst. Ein überraschender Anruf setzte alles in Gang. "Ich wäre nie nach Leipzig gegangen, wenn Ralf nicht da gewesen wäre. Er ist ein Hundertprozentiger. Er will nichts dem Zufall überlassen."

Von ihm übernahm Blessin auch dessen Fußballprinzip des Gegenpressing. Er hatte in Belgien sofort Erfolg mit dem Modell des "Leipziger Fußballs". "Es ist wichtig, dass die Spieler an das Spielsystem glauben. Dafür braucht es Mut und Überzeugung. Gerade wenn es am Anfang nicht klappt. Deswegen sind Erfolgserlebnisse eminent wichtig, auch positiv zu coachen und das im Training umzusetzen. Du musst als Trainer immer vorangehen. Wenn du nicht vorangehst, wem sollen die Spieler denn folgen?"