UK-Solidarität: Schottland geht mit England aufs Knie

Die schottische Fußball-Nationalmannschaft lässt sich nicht beirren und wird vor dem EM-Spiel gegen England in Wembley am 18. Juni mit aufs Knie gehen. Ihre Absicht bekräftigten Teammanager Steve Clarke und Kapitän Andy Robertson vom FC Liverpool am Freitag in einem gemeinsamen Statement auf der Verbandshomepage.