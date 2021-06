EM 2021 heute: Wales, Schweiz und Belgien live im TV, Stream, Ticker

Wales gegen Schweiz ohne Ryan Giggs

Wo Giggs den EM-Auftakt seines walisischen Nationalteams in der Gruppe A verfolgt, ist noch nicht überliefert. Bislang ist nur sicher, dass er keinesfalls auf der Trainerbank des Nationalstadions in Baku sitzen wird. Denn der Verband zog kurz vor Turnierstart die Reißleine, weil das Fußballidol eines ganzen Landes im vergangenen Jahr festgenommen wurde, gegen Kaution wieder auf freiem Fuß ist und sich demnächst wegen häuslicher Gewalt vor Gericht verantworten muss. ( Alle News & Infos zur EM 2021 )

Gareth Bale bremst Erwartungshaltung

Der Wirbel kommt für die Mannschaft um Superstar Gareth Bale zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, auch vor der ersten Partie am Samstag gegen die Schweiz bleiben die Schlagzeilen allgegenwärtig. Statt Giggs wird bei den EM-Spielen wie schon in den Monaten zuvor Robert Page als Teammanager in die Chefrolle schlüpfen. Das entschied der Verband nach der Anklage gegen Giggs Ende April.

Goldene Generation der Schweiz ist bereit

Die Sehnsucht der Schweizer nach dem Ende der 67 Jahre andauernden Durststrecke ist riesig - schon bei den Vorbereitungen auf die EM ließen Yann Sommer und Co. keine Zweifel daran aufkommen. Er werde seinen Koffer so packen, "dass ich bis zum letzten Tag des Turniers noch ein paar Unterhosen hätte", sagte der Gladbacher Torhüter. Und auch Kapitän Granit Xhaka versicherte: "Ich packe ganz sicher genug Sachen ein, die bis zum Finale reichen."

Die goldene Generation der Eidgenossen ist offenbar bereit, endlich die riesigen Erwartungen zu erfüllen. Schon vor dem Auftakt am Samstag (15.00 Uhr/MagentaTV) gegen Wales in Baku gehen die Blicke in der Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic weit über die Gruppenphase hinaus. "Bei der EM wollen wir endlich in dieses verdammte Viertelfinale. Wir haben das Potenzial, Geschichte zu schreiben, und das haben wir bereits oft gezeigt", sagte Xhaka.