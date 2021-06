VfB Stuttgart: Silas Katompa Mvumpa - Strafe und Sperre wegen falscher Identität

Silas Katompa Mvumpa wird Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart wegen falscher Angaben zu seiner Identität lange fehlen - zumindest was seine Spielberechtigung angeht. ( SERVICE: Der Spielplan der EM )

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Kongolesen, der in den vergangenen zwei Jahren als Silas Wamangituka für die Schwaben auf Torejagd gegangen war, mit einer dreimonatigen Sperre und einer Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro.

Demnach wird die Sperre für Silas bis einschließlich 11. September 2021 dauern und gilt für jeglichen Spielbetrieb. Was konkret bedeutet: Silas ist auch für die erste Runde im DFB-Pokal (6. August) sowie für die ersten Partien der neuen Bundesliga-Saison (Start am 13. August) aus dem Verkehr gezogen.

Je nachdem, ob der VfB am 4. Spieltag (10./11./12. September) das Freitagsspiel austragen wird, beträfe die Personalie Silas auch dann noch die Schwaben - der Spieler und der Klub haben zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig. ( NEWS: Alles zur EM )

"Dass Silas vom DFB sanktioniert wird, war ihm und uns klar und muss nach den Statuten auch so sein", sagte Sportdirektor Sven Mislintat. "Das Urteil berücksichtigt zugleich die besonderen Umstände seines Falls. Wir sind froh, dass der sportgerichtliche Aspekt auf DFB-Ebene damit für Silas abgeschlossen ist."In einer VfB-Pressemitteilung hieß es zudem: "Er wurde am 6. Oktober 1998 in Kinshasa (Kongo) geboren, ist heute als 22 Jahre alt." (NEWS: Alles zur Bundesliga)