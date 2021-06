Johnson rudert zurück: Bei Kniefall "anfeuern, nicht ausbuhen"

Kniefälle der Three Lions: Johnson rudert zurück © AFP/SID/JUSTIN TALLIS

Der britische Premierminister Boris Johnson hat bezüglich seiner Bewertung der Kniefälle von Englands Fußball-Nationalspielern als Zeichen gegen Rassismus eine Kehrtwende vollzogen. "Der Premierminister respektiert das Recht aller Menschen, friedlich zu protestieren und ihre Gefühle über Ungerechtigkeiten kundzutun", sagte Johnsons Sprecher am Freitagmittag.

Ein Regierungssprecher hatte nach erneuten Buhrufen von Zuschauern gegen die Protestaktion der Three Lions vor dem 1:0-Sieg bei der EM-Generalprobe am vergangenen Sonntag in Middlesbrough gegen Rumänien zu Fragen nach Johnsons Haltung zum gesellschaftlichen Engagement der Mannschaft nur eine ausweichende Antwort.