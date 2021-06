Derzeit 330 deutsche Athlet*innen für Olympia qualifiziert

Derzeit haben sich rund 330 deutsche Athlet*innen für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) qualifiziert. Diese Zahl nannte Alfons Hörmann am Freitag beim Start der Einkleidung der Sportler*innen am Brandenburger Tor in Berlin. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) rechnet damit, dass die deutsche Olympiamannschaft "knapp 400 Athleten*innen" groß ist.