EM 2021, DFB-Team: Toni Kroos & Ilkay Gündogan - Bosse-Gespräch für den Titel

Schlüsselspieler Gündogan: Darum ist er so wichtig fürs DFB-Team

Toni Kroos und Ilkay Gündogan sollen beim Auftakt der Europameisterschaft am Dienstag gegen Frankreich verhindern, dass deren Weltklasse-Offensive um Kylian Mbappé die deutsche Defensive überrollen.

Gündogan und Kroos im Bosse-Gipfel

"Toni und ich wissen beide, dass wir nicht gerade einen tollen Tag hatten", sagte Gündogan vor dem Match gegen den aktuellen Weltmeister. Ein "bitterer Tag" sei das in Spanien gewesen. Deshalb forderte der ManCity-Star: "So etwas darf uns nicht mehr passieren!" (Deutschland - Frankreich am Dienstag ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)