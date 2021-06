England will die kalibrierten Regeln bei Abseits-Entscheidungen ändern

Die Schiedsrichter stehen bei Abseits-Entscheidungen weiter in der Schusslinie © Imago

In England könnten die teils kuriosen Millimeter-Entscheidungen des VAR schon bald wieder ein Ende haben. Eine interessante Neuerung ist angedacht.

Damals wie heute führt(e) das jeweilige Prozedere zu vielen Diskussionen. Dem will man in der englischen Premier League nun offenbar entgegen wirken und das aktuelle System revolutionieren.

Und das mit einem einfachen Trick: Die Schiedsrichter der englischen Vereinigung "Professional Game Match Officials Limited" (PGMOL) schlagen vor, in Zukunft schlicht dickere Linien zu ziehen. Zuvor hatten bereits die Times von der Überlegung berichtet. Mit der Neuerung soll ein altes Prinzip wieder größere Beachtung finden - "im Zweifel für den Angreifer", wie in der Fußball-Sprache so schön heißt.