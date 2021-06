McLaren steigt 2022 in die Extreme E an

McLaren Racing wird zur Saison 2022 mit einem eigenen Team in der jungen Motorsport-Serie für vollelektrische SUVs an den Start gehen.

Prominenter neuer Name für die Extreme E: McLaren Racing wird zur Saison 2022 mit einem eigenen Team in der jungen Motorsport-Serie für vollelektrische SUVs an den Start gehen. "Wie bei allen Serien, in denen wir antreten, ist das Ziel klar: Wir sind da, um zu gewinnen", sagte McLarens Motorsport-Chef Zak Brown.