NBA: Dirk Nowitzki führt Dallas Mavericks 2011 zum Titel gegen Miami Heat

Doch das ging natürlich nicht. "Ich schickte sogar unseren PR-Mann weg und sagte: Ich will nicht raus, ich will die Trophäe nicht! Lass' mich in Ruhe", erzählt der Basketballheld, als er in seinen Erinnerungen kramt: "Er musste mich regelrecht aus der Dusche zerren." (Alles zur NBA)

Zehn Jahre ist es nun her, dass Nowitzki Sportgeschichte schrieb. Am 12. Juni 2011 führte der Würzburger die Dallas Mavericks zum NBA-Titel, er triumphierte als erster und bis heute einziger Deutscher in der NBA.

In der Dusche fließen bei Nowitzki die Tränen

Durch ein 105:95 bei Miami Heat gewannen die Texaner die Finalserie 4:2, mit 32 Jahren war Nowitzki am Ziel - und stürmte danach sofort mit dem Händen vor dem Gesicht vom Feld, Tränen flossen. Überwältigt von seinen Emotionen sprang der Würzburger über eine Werbebande und rannte in die Kabine.

"Ich habe erst einmal eine Minute für mich selbst gebraucht, war ein bisschen emotional, habe ein bisschen geheult. Ich wollte kurz für mich allein sein, war in der Umkleide in der Dusche und habe mich dann wieder gefangen", erklärte Nowitzki diesen Moment wenig später.

Nowitzki dachte zurück, an das harte Training früher, aber auch den verpassten Titel 2006 gegen die Heat trotz einer 2:0-Führung in den Finals, das Erstunden-Aus als topgesetztes Team gegen die Golden State Warriors 2007, die vielen vergeblichen Titel-Anläufe sowie die Zweifel an seinen Fähigkeiten.

All dies hatte Nowitzki nun beiseite gewischt und sich endgültig ein Denkmal in der NBA gesetzt. Als zweiter Europäer nach dem Franzosen Tony Parker (2007) bekam er zudem den Titel des Finals-MVP zugesprochen.

Nowitzki bestraft LeBron und Wade für Spott

Nowitzki stand dennoch 39 Minuten auf dem Parkett, Stunden nachdem 39 Grad Fieber gemessen worden waren. Der schwer angeschlagene Nowitzki erzielte in der Schlussminute sogar noch den entscheidenden Korb zum 86:83-Sieg und dem damit verbundenen 2:2-Ausgleich in der Serie.

Mavs gewinnen seit 2011 keine Playoff-Serie

Am 19. Juni feiert Dirk Nowitzki Geburtstag - und auch wenn in diesem Jahr kein rundes Jubiläum ansteht, so ist es doch ein besonderer Ehrentag. Denn: 2019 wird Nowitzki 41 und erreicht damit die Zahl, mit der er jahrelang NBA-Geschichte schrieb © Getty Images

Neben seinem patentierten Flamingo-Wurf wird auch Nowitzkis Rückennummer für immer mit ihm verbunden bleiben, bei den Dallas Mavericks wird die 41 über kurz oder lang unter die Hallendecke gezogen werden... © Getty Images

...und ihr verdientes Plätzchen neben dem Meisterbanner von 2011 bekommen. Mit dem Titelgewinn gegen die Miami Heat machte sich Nowitzki unsterblich, es war aber bei weitem nicht das einzige Highlight seiner großen Karriere © Getty Images

Sage und schreibe 21 Spielzeiten verbringt er bei den Dallas Mavericks - so viele, wie sonst kein NBA-Profi bei einer Franchise © Getty Images

Im Laufe der Jahre entwickelt sich Nowitzki weit über die NBA-Grenzen hinaus zu einem der größten deutschen Sportler aller Zeiten. SPORT1 zeigt Karriere, Meilensteine und Rekorde des Ausnahmeathleten © SPORT1-Grafik: Getty Images/Imago

Vor gut 20 Jahren beginnt die NBA-Laufbahn eines der größten deutschen Sportler aller Zeiten. Dirk Nowitzki gibt am 5. Februar 1999 gegen Detlef Schrempf und die Seattle SuperSonics sein Debüt für die Dallas Mavericks © Getty Images

Zwar erzielt er nur zwei Punkte, auch die erste Saison läuft alles andere als rund, in der Folge wird "Dirkules" aber monumentale Fußstapfen in der besten Basketball-Liga der Welt hinterlassen © Getty Images

Erinnert sich noch jemand an diesen Herren? Robert Traylor heißt der gute Mann. Er wird 1998 von den Dallas Mavericks an sechster Position gedraftet und für Nowitzki an die Milwaukee Bucks abgegeben. 438 Spiele bestritt er in der NBA für Milwaukee, Cleveland, Charlotte und New Orleans. 2011 verstarb er in Puerto Rico im Alter von nur 34 Jahren © Getty Images

Mit Nowitzki soll es in Dallas aufwärts gehen. Der bis dato recht erfolglose Klub gewann in den acht vorangegangenen Jahren nie mehr als 36 Spiele pro Saison © Getty Images

Neben Nowitzki ruhen die Hoffnungen von Don Nelson auf Steve Nash (r.). Die Texaner verpflichten den Point Guard ebenfalls 1998 von den Phoenix Suns © Getty Images

Mit dem Duo beginnt der Aufschwung der Mavericks. Bereits in ihrer zweiten gemeinsamen vollen Saison zieht Dallas in die Playoffs ein © Getty Images

Neben Nash und Nowitzki zählt Michael Finley (r.) zu den Hoffnungsträgern. Der Guard verstärkt bereits seit 1996 die Mavs © Getty Images

2005 trennen sich dann jedoch die Wege von Nowitzki und Nash. Der Point Guard unterschreibt bei den Phoenix Suns. Seitdem gelten die Duelle zwischen dem Team aus Arizona und den Mavericks als besonders reizvoll © Getty Images

Die beiden verbindet weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis. Bei den All-Star Games laufen sich beide immer wieder über den Weg © Getty Images

Sein erstes All-Star Game bestreitet Nowitzki (im Duell mit Jermaine O'Neal) 2002 in Philadelphia © Getty Images

Die damaligen Teamkollegen der West-Auswahl: Steve Nash, Peja Stojakovic, Wally Szczerbiak, Kevin Garnett, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Chris Webber, Elton Brand, Tim Duncan, Gary Payton und Steve Francis © Getty Images

Im Jahr darauf ist er ebenfalls wieder dabei. Der damalige Trainer der West-Auswahl ist Rick Adelman von den Sacramento Kings © Getty Images

Beim alljährlichen Showduell der Besten trifft er auch auf Basketball-Superstar Michael Jordan. Es ist das letzte All-Star Game von "His Airness" © Getty Images

In der regulären NBA-Saison entscheiden Nowitzki und die Mavs die Duelle mit Jordan und den Wizards für sich © Getty Images

Bereits im Jahr zuvor beendet Scottie Pippen seine Karriere. Aber auch mit Jordans kongenialem Partner hat Nowitzki sich da bereits duelliert © Getty Images

Weitere Größen, gegen die der Würzburger antritt, sind unter anderem Hakeem "The Dream" Olajuwon (l.), der nach der Saison 2001/02 seine Karriere beendet ... © Getty Images

Karl Malone, der 2004 im Trikot der Los Angeles Lakers zurücktritt ... © Getty Images

und David Robinson: Der "Admiral" gewinnt 1999 und 2003 mit den Spurs die Meisterschaft. Nach dem zweiten Titel beendet er seine Laufbahn © Getty Images

Ein unerwarteter Gast beim All-Star Game 2004: Brad Miller (l.) läuft mit Kevin Garnett (3.v.l.), Tim Duncan und Nowitzki auf © Getty Images

In 13 Minuten Einsatzzeit erzielt Nowitzki zwei Punkte. Den MVP-Award sahnt Shaquille O'Neal ab, der auf 24 Zähler kommt © Getty Images

Nach seinem Wechsel zu den Suns läuft Nash zumindest beim All-Star Game 2005 mit Nowitzki in einer Mannschaft auf © Getty Images

Auch 2006 ist Nowitzki beim Spiel der Besten zwischen West und Ost vertreten. In jenem Jahr senden die Detroit Pistons (Rasheed Wallace, l.) vier Spieler nach Houston aus und stellen damit den Rekord der Los Angeles Lakers aus dem Jahr 1998 ein © Getty Images

Mit Tim Duncan, Kevin Garnett und Kobe Bryant gehört Nowitzki zu den Dauergästen der Western Conference beim All-Star Game © Getty Images

2006 ist aber vor allem das Jahr, in dem Nowitzki mit den Mavs eine riesige Enttäuschung verdauen muss © Getty Images

In den Finals verlieren die Mavericks trotz 2:0-Führung gegen die Miami Heat. Die sportlich bitterste Erfahrung für "Dirkules" © Getty Images

Am Ende jubeln Shaquille O'Neal (r., seine vierte Meisterschaft) und Finals-MVP Dwyane Wade © Getty Images

2007 erhält Nowitzki die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der NBA © Getty Images

Es ist das erste Mal, dass ein Spieler der Mavericks zu MVP-Ehren kommt. Mavs-Besitzer Mark Cuban freut sich mit seinem Starspieler - auch wenn es schwer fällt © Getty Images

Denn keine zwei Wochen zuvor waren die an Nr. 1 gesetzten Mavericks sensationell in der ersten Playoff-Runde an den achtplatzierten Golden State Warriors gescheitert - als erstes Team in einer Sieben-Spiele-Serie überhaupt © Getty Images

Es ist die größte Enttäuschung in Nowitzkis Karriere neben der Final-Niederlage 2006 - und der Grund, warum sich der Teamspieler über die MVP-Trophäe nur mäßig freuen konnte © Getty Images

"Es ist immer noch sehr schwer, mich zu freuen", sagt Nowitzki: "Aber es ist eine Auszeichnung für meine Leistungen in der Regular Season. Deshalb kann ich stolz sein" © Imago

2008 bestreitet Nowitzki in New Orleans sein bereits siebtes All-Star Game in Folge. 2009 folgt in Phoenix das achte © Getty Images

Zuvor gibt es allerdings einen emotionalen Höhepunkt: Nowitzki qualifiziert sich mit der Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele 2008 in Peking und darf Team Deutschland bei der Eröffnungsfeier sogar als Fahnenträger ins Olympiastadion führen © Getty Images

Sportlich läuft es zwar nicht nach Wunsch, aber Nowitzki bezeichnet die Erfahrung als eine der schönsten seiner Karriere © Getty Images

2009 scheitert Dirkules in der zweiten Playoff-Runde an den Denver Nuggets und Paradiesvogel Chris "Birdman" Anderson. Allmählich entwickeln sich die Playoffs zum Trauma der Mavs © Getty Images

Das setzt sich auch im Jahr darauf fort: 2010 sind die San Antonio Spurs bereits in der ersten Runde eine Nummer zu groß für Nowitzki, Jason Kidd (r.) und Co. © Getty Images

2011 ist es dann aber endlich so weit! Nowitzki sichert sich mit seinen Dallas Mavericks den Titel in der NBA © Getty Images

Vor allem in der Halbfinalserie gegen die damals noch sehr grünen Oklahoma City Thunder um Kevin Durant und Russell Westbrook erreicht Nowitzki das beste Niveau seiner Karriere. Mit schierem Willen trägt er die Mavs in die Finals und dort auch zum Sieg über die scheinbar übermächtigen Miami Heat von LeBron James © Getty Images

Für Dirkules geht damit ein Traum in Erfüllung - doch die Realität holt ihn schnell wieder ein © Getty Images

Nach einem durchwachsenen Jahr 2012 plagen Nowitzki auch 2012/13 einige Verletzungssorgen. Vor allem das Knie macht immer wieder Probleme. 2013 verpassen die Mavericks erstmals nach zwölf Jahren sogar die Playoffs. Der Umbruch nach dem Titelgewinn ist gescheitert © Getty Images

Privat läuft es dagegen rund: Nowitzki wird im Juli 2013 zum ersten Mal Vater. "Eine eigene Familie war schon immer mein großer Traum. Deshalb freue ich mich riesig", sagt der Würzburger. Die Kinder Malaika, Max und Morris sind sein ganzer Stolz © Getty Images

Der Kapitän der Mavericks hatte Jessica Olsson 2012 nach zweijähriger Beziehung geheiratet. Kennengelernt hatte er die hübsche Schwedin auf einer Party. Seinem Vater stellte er sie einst als Tennispartnerin vor © Getty Images

Einen besonderen Meilenstein erreicht Nowitzki am 8. April 2014. Mit 21 Punkten im Spiel bei den Utah Jazz schiebt sich der Ausnahmespieler unter die Top Ten der besten NBA-Scorer aller Zeiten. "Das ist surreal", sagt Nowitzki © Getty Images

Als Achter qualifizieren sich die Mavs kurze Zeit später soeben noch für die Playoffs. Dort sind sie gegen die topgesetzten San Antonio Spurs um Superstar Tim Duncan (r.) klarer Außenseiter © Getty Images

Nowitzki und die Mavs wehren sich aber nach Kräften und bringen die Spurs an den Rande des K.o., ehe sie sich im siebten Spiel der Serie doch geschlagen geben müssen - immerhin gegen den späteren NBA-Champion © Getty Images

In der darauffolgenden Saison wird Nowitzki für den verletzten Anthony Davis zum 13. Mal ins All-Star Team berufen. Als Siebter qualifizieren sich die Mavericks erneut für die Playoffs, scheitern aber in fünf Spielen klar an den Houston Rockets © Getty Images

Auch in der Saison 2015/16 muss Nowitzki bereits nach der ersten Playoff-Runde getröstet werden. Hier umarmt ihn OKC-Superstar Kevin Durant, nachdem sein Team Dallas in fünf Spielen bezwungen hat © Getty Images

Dallas will in der nächsten Saison angreifen, geht im Sommer bei den heißesten Free Agents wie Hassan Whiteside aber erneut leer aus. Es kommt noch schlimmer: Nowitzki fällt wegen einer Achillessehnenverletzung zu Beginn der Saison längere Zeit aus. Mit ihrem Superstar im Anzug statt auf dem Parkett gewinnen die Mavs kaum ein Spiel © Getty Images

Mit dem wiedergenesen Nowitzki kehrt Dallas zwar in die Erfolgsspur zurück, die Playoffs verpasst das Team dennoch. Trotz dessen gibt es für den Würzburger Grund zum Feiern © Getty Images

Am 7. März 2017 knackt der damals 38-Jährige gegen die Los Angeles Lakers mit furiosen 25 Punkten in der ersten Hälfte als sechster Spieler in der NBA-Geschichte die historische Marke von 30.000 Punkten - als erster Nicht-Amerikaner © Getty Images

Ikone, Sympathieträger und Weltklassespieler: Nowitzki ist in über 20 Jahren nahezu allen Superlativen entwachsen. Spielerische Klasse, Titel und Rekorde sind nur ein Teil seines Vermächtnisses © Getty Images

Der Superstar der Dallas Mavericks leitet in der NBA eine Stilrevolution ein, prägt den Fadeaway-Shot und macht Basketball in Deutschland populär wie nie zuvor © Getty Images

Am 19. Juni 2018 wird Nowitzki 40 Jahre alt. Mit einem Einsatz Mitte Dezember 2018 in seiner 21. Saison bei den Mavericks wird er zum alleinigen Rekordhalter © Getty Images

In der NBA-Saison 2018/19 erreicht der deutsche Basketball-Star zudem weitere Meilensteine © Getty Images

Bereits mit seinem ersten Saisonspiel im Dezember 2018 schreibt Nowitzki sich in die Geschichtsbücher: Der Deutsche ist der erste NBA-Profi, der in seiner 21. Saison mit derselben Franchise auf dem Parkett steht. Kein anderer Spieler trägt länger das gleiche Trikot für ein Team - Kobe Bryant schaffte 20 Spielzeiten bei den Los Angeles Lakers © Getty Images

Der Power Forward schreibt ein Stück NBA-Geschichte, als er im Spiel gegen die New Orleans Pelicans Wilt Chamberlain in der Liste der besten NBA-Scorer aller Zeiten überholt © Getty Images

Gegen die Memphis Grizzlies greift er sich den 10.000. Defensiv-Rebound seiner Karriere. Nowitzki ist erst der fünfte Spieler der Geschichte, dem das gelingt © Getty Images

In den Top 10 der besten Schützen ist der Würzburger der einzige Nicht-Amerikaner. Mit dem Erreichen der Marke von Chamberlain kann Nowitzki nun für längere Zeit unter den Top-6-Scorern bleiben. LeBron James ist bereits vorbeigezogen, von hinten lauert vorerst keine Gefahr © Getty Images

Bei der Anzahl an Spielen (1522) überholt Nowitzki im Saisonverlauf einen gewissen John Stockton - Karl Malones langjährigen und kongenialen Vorlagengeber bei den Utah Jazz - und liegt nun auf Rang drei. Nur Kareem-Abdul Jabbar (1560) und Robert Parish (1611) bestritten mehr Spiele als er © Getty Images

Bester Dreierschütze aus Europa ist "Big D" auch, nachdem er an Ex-Teamkollege Peja Stojakovic (Bild) vorbeizieht. Inzwischen steht Nowitzki (1982) auf Rang 11 der ewigen Bestenliste © Getty Images

Nowitzki ist sogar der einzige Spieler in der langen Historie der NBA mit 30.000 Punkten, 10.000 Rebounds, 1.700 Dreiern und 1.200 Blocks. Es ist immer wieder beeindruckend, wie stark der beste deutsche Basketballer die NBA geprägt hat © Getty Images

Am 10. April 2019 verkündet Nowitzki nach seinem letzten Heimspiel gegen die Phoenix Suns während einer emotionalen Zeremonie seinen Rücktritt. Mit dabei sind seine früheren Idole Charles Barkley, Detlef Schrempf, Shawn Kemp, Larry Bird und Scottie Pippen © Getty Images

30 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists und 1 Block sind eine mehr als würdige Abschiedsvorstellung vor seinen Fans in Dallas. "Das war mein letztes Heimspiel, so wie ihr das erwartet habt", sagt der Superstar nach dem 120:109 gegen die Suns über das Hallenmikrofon © Getty Images

Die Halle erhebt sich anschließend und skandiert seinen Namen. Die Standing Ovations wollen gar nicht enden - ein Abschied voller Emotionen © Getty Images