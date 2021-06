"Germany United"-Kampagne der Sporthilfe: Berliner Hauptbahnhof beleuchtet

Deutsche Sporthilfe lässt Hauptbahnhof in Berlin beleuchten © AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Zum Start ihrer Kampagne "Germany United" hat die Deutsche Sporthilfe am Donnerstagabend die Außenfassaden des Hauptbahnhofs in Berlin beleuchtet. "Stell dir vor, das ganze Land ist ein Team", war in großen Leuchtbuchstaben auf den Wänden im Eingangsbereich zu lesen.