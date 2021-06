Olympia: Tokio impft bis zur Eröffnung 18.000 Helfer

"Alle diese Personen werden bis Ende Juni ihre erste Impfdosis erhalten haben und die zweite Dosis drei Wochen später, bevor die Wettbewerbe beginnen", sagte Hashimoto, die hofft, dass die Impfungen es den Mitarbeitern ermöglichen wird, "sorglos an Veranstaltungsabläufen teilzunehmen".

Die Organisatoren und die japanische Regierung halten an Olympia fest, obwohl der Widerstand gegen das Megaevent inmitten der Pandemie enorm ist und in Tokio immer noch der Corona-Ausnahmezustand gilt. Bislang sind in Japan lediglich vier Prozent der 125 Millionen Einwohner vollständig geimpft, knapp 13 Prozent haben ihre erste Impfdosis erhalten.