Russland-Coach Tschertschessow appelliert: "Müssen bereit sein"

Mit Belgien warte am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) "ein sehr gutes Team mit einem sehr guten Trainer", führte der frühere Bundesliga-Torhüter von Dynamo Dresden aus. Angreifer Artjom Dsjuba lobte die Roten Teufel gar als "absoluten Favoriten" in der Gruppe B. Für einen Erfolg werde die Sbornaja "eine Topleistung brauchen", so der 32-Jährige.