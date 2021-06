Bale bremst Erwartungen: "Es ist ein anderes Turnier"

Superstar Gareth Bale hat die Erwartungen an die walisische Fußball-Nationalmannschaft nach dem Halbfinal-Einzug bei der EM 2016 gebremst.

Superstar Gareth Bale hat die Erwartungen an die walisische Fußball-Nationalmannschaft nach dem Halbfinal-Einzug bei der EM 2016 gebremst. "Die Leute erwarten, dass wir das wieder erreichen. Aber es ist ein anderes Turnier und wir haben eine andere Mannschaft", sagte der Kapitän vor dem EM-Auftakt gegen die Schweiz am Samstag (15.00 Uhr/MagentaTV) in Baku.