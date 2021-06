Freitag kritisiert DOSB-Vertrauensfrage: "Eiskaltes Kalkül"

Dagmar Freitag, die Vorsitzende im Sportausschuss des Bundestages, hat den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) scharf dafür kritisiert, sich in der Briefaffäre um Präsident Alfons Hörmann nicht an die Empfehlung der unabhängigen Ethikkommission gehalten zu haben. "Ich würde solch ein Vorgehen eiskaltes Kalkül nennen", sagte Freitag dem SID. Der DOSB hatte am Donnerstag mitgeteilt, sich im September einer Vertrauensfrage zu stellen. Die Ethiker hatten jedoch dazu geraten, im Dezember Neuwahlen als Vertrauensabstimmung durchzuführen.