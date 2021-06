Nations League: Volleyballer melden sich mit Sieg zurück

Die deutschen Volleyballer haben beim Nations-League-Turnier zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Die deutschen Volleyballer haben beim Nations-League-Turnier zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zuletzt zwei Niederlagen bezwang das Team von Bundestrainer Andrea Giani am Freitag in der "Bubble" von Rimini den Weltranglistensechsten Iran knapp mit 3:2 (23:25, 25:20, 25:19, 19:25, 15:13).