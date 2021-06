Mobile Fanbotschaft unterstützt deutsche Fans bei EM

Frankfurt am Main (SID) - Die Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) wird auch bei der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft in Kooperation mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) eine Fanbetreuung für Anhänger der deutschen Nationalmannschaft anbieten. Das teilte die KOS am Freitaq mit. Demnach werde das Team der mobilen Fanbotschaft den Fans ab dem 14. Juni in München bei Problemen zur Seite stehen, Fragen beantworten und Informationsmaterial verteilen.