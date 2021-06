Hockey-Männer brauchen im EM-Finale erneute Energieleistung

Am Samstag geht es für die deutschen Hockey-Herren in Amsterdam gegen Gastgeber Niederlande um den neunten EM-Titel.

Das erste Aufeinandertreffen machte Lust auf mehr: Binnen zwei Minuten hatten die deutschen Hockey-Männer am vergangenen Sonntag im zweiten Vorrundenspiel bei der EM in Amsterdam kurz vor Schluss ein 2:2 gegen Gastgeber Niederlande gerettet. Am Samstag (12.30 Uhr/sportschau.de) kommt es im Finale zur Neuauflage des Klassikers. Für Deutschland wäre es der neunte EM-Titel in der Geschichte.