Tennis: Auch Tsitsipas in Halle dabei

ATP-Turnier in Halle: Stefanos Tsitsipas erhält Wildcard © GERRY WEBER OPEN/KET/GERRY WEBER OPEN/KET/GERRY WEBER OPEN/KET

Wie die Veranstalter des ATP-Turniers in Halle am Freitag bekannt gaben, tritt der Grieche Stefanos Tsitsipas in Ostwestfalen mit einer Wildcard an.

Kurz vor Beginn am kommenden Montag ist die Teilnehmerliste beim ATP-Turnier in Halle um einen klangvollen Namen reicher.

Wie die Veranstalter am Freitag bekannt gaben, tritt der griechische Weltranglistenfünfte Stefanos Tsitsipas in Ostwestfalen mit einer Wildcard an. Er ist bereits der fünfte Top-10-Spieler, angeführt wird das Feld von Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer (Schweiz) und Alexander Zverev (Hamburg), bei den French Open in Paris Halbfinalgegner von Tsitsipas.

