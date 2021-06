FC Liverpool mit Jürgen Klopp will Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach verpflichten

Neuhaus kann sich das "Ausland sehr gut vorstellen"

Auf SPORT1 -Nachfrage sagte Neuhaus hinsichtlich eines potentiellen neuen Arbeitgebers zuletzt: "Es wird ganz wichtig sein wie mein Bauchgefühl ist. Wie sehr man das Gefühl hat, dass der Verein einen wirklich haben möchte." Was Liverpool-Trainer Klopp gerne hören wird: "Ich bin ein Mensch, der sich gerne was traut. Ich könnte mir das Ausland sehr gut vorstellen."

Neuhaus passt ins Beuteschema von Klopp

Mit aller Macht will Neuhaus in diesem Sommer nicht wechseln. Einen neuen Verein will er nur mit absoluter Überzeugung auswählen. Ebenso kann er sich damit anfreunden, in der kommenden Saison eine tragende Rolle unter Neu-Trainer Adi Hütter zu spielen.