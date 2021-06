EM 2021: DFB-PK mit Toni Kroos und Robin Koch im Liveticker

Am Tag des Eröffnungsspiels der Europameisterschaft ( EM 2021: Italien - Türkei am Freitag ab 21 Uhr im LIVETICKER ) sprachen Toni Kroos und Robin Koch über den Gegner, die Chancen und das Gespräch mit Angela Merkel.

+++ Kroos über Benzema +++

+++ Kroos über Ramos +++

+++ Kroos über Merkel +++

+++ Kroos über Erwartungshaltung +++

+++ Kroos über mentale Vorbereitung +++

+++ Kroos über Kanté +++

"Er läuft, wird nie müde, stopft die Löcher. Ob er Weltfußballer wird, weiß ich nicht. Ich bin nicht so riesig an solchen Wahlen interessiert."

+++ Kroos über Frankreich und Gegner +++

+++ Kroos über Kimmich +++

"Kimmich kann beide Postionen hervorragend spielen. Gündogan und ich sind nicht so ganz flexibel. Der Trainer muss schauen, wie die Zusammensetzung am besten funktioniert, gerade gegen die Mannschaft, die auf uns zukommt. Wir müssen direkt die besten Optionen finden, sonst ist das Turnier nicht lang."

+++ Kroos über Löw +++

+++ Kroos über Aufstellungen +++

"Ich bestätige hier keine Aufstellung. Es kommt immer darauf an, wie die Mannschaft zusammen funktioniert. Du kannst die defensivste Aufstellung haben; wenn die Abstände nicht passen, kanns du trotzdem Gegentore kassieren. Wenn du zu viel am Ball bist, kann man schnell ausgekontert werden. Wenn Mbappé ins Laufen kommt, ist es fast egal, wer gegen ihn verteidigt, dann wird es schwierig."

+++ Kroos über sein Spiel +++

+++ Kroos über 2018 +++

+++ Kroos über den Auftakt +++

"Wir freuen uns auf das erste Spiel. Wir arbeiten noch an Details, wir haben aber schon gut gearbeitet. Haben einige Schritte nach vorn gemacht. Die wichtigsten Dinge sollten am Dienstag funktionieren."

+++ Kroos über die Kanzlerin +++

+++ Koch über das EM-Schauen +++

+++ Koch über Rüdiger +++

+++ Koch wieder über Merkel +++

+++ Koch über Verletzungszeit +++

+++ Koch über Kroos +++

"Für mich ist er der Spieler, der am wenigsten vom Ball zu trennen ist. Er hat drei Spieler um sich und bringt den Ball trotzdem noch nach vorne. Das hat mich immer beeindruckt. So was habe ich im Verein noch nie gesehen."

+++ Koch über ein Trainingsspiel +++

+++ Koch über Frankreich +++

"Für uns geht es gleich in die Vollen, wir wissen, was auf uns zukommt."

+++ Koch übers Impfen +++

"Nein, ich bin nicht vollständig geimpft. Bei uns war es weniger ein Thema. Man spricht in d er Freizeit darüber, aber das Ganze geht jetzt schon so lange. Wir werden jeden Tag getetest und halten uns an alle möglichen Regeln. Wir sind so sicher wie möglich. Eine erste Impfung habe ich."